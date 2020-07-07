Мел Гибсон

Шарлиз Терон разочарована, что ее не позвали на роль Фуриозы в приквеле «Безумного Макса»

Режиссер Джордж Миллер планирует рассказать полную историю воительницы и ищет на ее роль юную актрису.

7 июл 2020 09:52