Актриса исполнит роль светской львицы Бэйб Пейли, которая дружила с Труменом Капоте.

Наоми Уоттс сыграет во втором сезоне сериала-антологии «Вражда»

Кто озвучивает Черную вдову в фильмах Марвел на русском?

Шпионку Наташу Романофф, также известную как Черная вдова, в российском дубляже переводит Татьяна Шитова.

1 ноя 2021 12:42