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Ольга Шелест

Кино
Кто озвучивает персонажей мультфильмов «Ледниковый период» на русском?
Каст ведущих актеров, которые дублировали персонажей популярной франшизы, оставался неизменным на протяжении всех частей.
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