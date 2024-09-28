Роман Мадянов
Заключительные аплодисменты: Романа Мадянова проводили в последний путь
Гроб с телом Романа Мадянова вынесли из храма под аплодисменты его поклонников, близких и друзей.28 сен 2024 11:58
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