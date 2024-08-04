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Шеннен Доэрти

Звезды
Шеннен Доэрти подписала бракоразводные документы перед смертью, сделав благородный жест
Звезда «Зачарованных» оказалась пострадавшей стороной в банальной и одновременно трагической геометрической фигуре. Любовный треугольник стал причиной развода и, возможно, ускорил уход актрисы из жизни.
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