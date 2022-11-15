Том Круз
В Китае выяснили, что искусственное освещение вызывает диабет
Частое пребывание людей на открытом воздухе при искусственном освещении по вечерам связано со снижением уровня глюкозы в крови. И, следовательно, с повышенным риском развития диабета, показывает новое китайское научное исследование.15 ноя 2022 12:31
Космологи рассказали, когда наступит конец света и каким он будет
Когда мы узнаем, как быстро Вселенная расширяется, мы поймем, когда и как ей придет конец.29 окт 2022 12:12
Генри Кавилл после «Ведьмака» снова наденет костюм Супермена
Сценаристы рассказали, когда ждать премьеру новой части о человеке из стали.18 окт 2022 11:58
Как выглядит 88-летняя Софи Лорен: от былой красоты не осталось и следа
Легенда мирового кинематографа и одна из самых красивых женщин 70-х пришла на открытие ресторана.11 окт 2022 13:19
Куда пропал Познер
Знаменитый телеведущий последние несколько месяцев не выходит на связь.11 окт 2022 12:40
Больная Эдита Пьеха не может платить по счетам
О тяжелом положении легенды советской сцены рассказал ее внук Стас.11 окт 2022 11:42
60-летний Том Круз полетит на МКС и выйдет в открытый космос
Легендарный голливудский актер согласовывает последние штрихи перед началом съемок.11 окт 2022 10:51
Джулия Робертс рассказала, как ей удалось добиться равноправия по части гонораров в Голливуде
По признанию актрисы, у нее есть особая тактика.26 сен 2022 16:32
Джон Хэмм рад, что «Топ Ган: Мэверик» превзошел в прокате супергеройские фильмы
Блокбастер про летчиков остается в топе уже три месяца.12 сен 2022 17:12
Рене Зеллвегер рассказала, как однажды продюсер предложил ей вина перед тем, как сниматься обнаженной
Впрочем, в этой ситуации актриса не чувствовала себя жертвой.28 мар 2022 16:36
Бенедикт Камбербэтч уверен, что от увиденного в «Докторе Стрэндже 2» у зрителей закружится голова
Этому, на его взгляд, поспособствуют необычные режиссерские решения Сэма Рэйми.20 фев 2022 10:54
Cпин-офф «Человека-паука» про Мадам Паутину и российская новинка с Ходченковой: кинодайджест
В киновселенной Человека-паука появится новая героиня, а в фильмах DС может сняться Том Круз.24 янв 2022 11:46
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Миссия невыполнима»?
Фильм «Миссия невыполнима» Брайана Де Пальмы основан на одноименном телесериале, который выходил в 1960-е годы.30 дек 2021 11:10
Актриса Николь Кидман призналась, что страдала от депрессии
Кидман рассказала, как пережила развод с Томом Крузом.29 дек 2021 12:46
Николь Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин старше 40 лет в Голливуде
Актриса призналась, что перед ней «закрывали двери».27 дек 2021 13:04
В какой последовательности смотреть все части «Наследников»?
Практически все сказки завершаются фразой «И жили они долго и счастливо». Однако что происходит после того, как отзвучат свадебные колокола и волшебные персонажи станут мужем и женой?17 дек 2021 13:07
54-летняя Николь Кидман решила усыновить ребенка
У актрисы уже есть четверо детей.7 дек 2021 16:09
Выяснилось, какие страхи Круз, Михайлов и Деревянко маскируют «уколами красоты»: «Недопустимое крушение самолюбия»
Рассекречены истинные причины, которые толкают актеров на крайние меры.6 дек 2021 11:30
Неудачные уколы красоты? Разведенного Курбана Омарова сравнили с Томом Крузом
Бывший муж Ксении Бородиной сделал операцию по пересадке волос.29 ноя 2021 16:06
От пластики до диабета: в сети гадают, что случилось с внешностью Тома Круза
Пользователи сети выдвигают причины округлых щек актера.25 ноя 2021 08:34
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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