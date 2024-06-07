Елена Круглова
Работаю в СМИ более 9 лет, постоянно развиваюсь, прохожу курсы повышения квалификации, посещаю семинары. Профессию журналиста выбирала осознанно, поскольку с детства любила читать и рассказывать близким о том, что узнала из книг. Обожаю писать статьи о науке, медицине, технологиях и автомобилях. Профессия журналиста дает мне возможность развиваться, узнавать новую информацию, объяснять сложные вещи простым языком и быть в курсе последних событий. Верю, что мои заметки принесут пользу читателям портала.
Motor: Volvo начала серийное производство электрического EX90
Продажи начнутся уже в этом году в США и Канаде.7 июн 2024 14:12
EClinicalMedicine: ученые установили связь между развитием лимфомы и татуировками
Краски содержат канцерогенные вещества.7 июн 2024 12:16
Computex 2024: мышка от iRocks сможет работать и заряжаться без батареи
В этой модели есть суперконденсатор.7 июн 2024 11:45
Трихолог Ощепкова: умывание ржавой водой может привести к контактному дерматиту
Она также пагубно влияет на состояние кожи.7 июн 2024 11:11
Врач Таточенко: цвет фруктов и ягод не влияет на проявление аллергии
Отказываться от определенных продуктов нужно только по рекомендации медика.7 июн 2024 10:30
Naavtotrasse: Nissan Versa назвали лучшим седаном в бюджетном сегменте
Транспортное средство имеет лишь незначительные недостатки, на которые владельцы редко обращают внимание.6 июн 2024 13:41
The Daily Express: одышка и сонливость могут указывать на скорую смерть человека
Депрессия и повышенная тревожность тоже входят в этот список.6 июн 2024 13:12
GSMArena: Xiaomi представила дешевый Redmi 13 со 108-мегапиксельной камерой
Устройство, согласно прогнозам, затмит разработки конкурентов.6 июн 2024 12:26
Врач Осипов: беспричинное появление синяков на теле может указывать на рак
Однако есть и другие причины.6 июн 2024 11:16
Последнее
Motor: Volvo начала серийное производство электрического EX90Авто, 7 июн 2024 14:12
EClinicalMedicine: ученые установили связь между развитием лимфомы и татуировкамиОбщество, 7 июн 2024 12:16
Computex 2024: мышка от iRocks сможет работать и заряжаться без батареиТехнологии, 7 июн 2024 11:45
Трихолог Ощепкова: умывание ржавой водой может привести к контактному дерматитуОбщество, 7 июн 2024 11:11
Врач Таточенко: цвет фруктов и ягод не влияет на проявление аллергииОбщество, 7 июн 2024 10:30
Главные новости
Трихолог Ощепкова: умывание ржавой водой может привести к контактному дерматитуОбщество, 7 июн 2024 11:11
The Daily Express: одышка и сонливость могут указывать на скорую смерть человекаНаука, 6 июн 2024 13:12
JAHA: ученые доказали, что высокий индекс массы тела способствует быстрому старениюНаука, 5 июн 2024 10:40
SoftBank Corp разрабатывает ИИ для колл-центров, изменяющую крик на спокойный голосТехнологии, 4 июн 2024 17:00
Врач Мухина назвала две реальные причины набора веса у женщин и мужчинОбщество, 3 июн 2024 12:40
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