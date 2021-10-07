Живу и работаю в Кургане. В 2012 году окончил Курганский государственный университет по специальности «Журналистика», с 2009 года работал в различных средствах массовой информации Кургана и Екатеринбурга: информационные агентства «Актуально.ру» и «Накануне.ру» в должности специального корреспондента в Кургане, в телекомпаниях «Курган.ру» и «Новое телевидение Кургана» работал в должности корреспондента и ведущего новостей. Также на протяжении года работал в пресс-службе губернатора Курганской области, писал новости для социальных сетей, а также тексты для личных страниц в социальных сетях губернатора Вадима Шумкова.
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