Ольга Вавикина Дата рождения: 19-04-2064
Меня зовут Ольга Николаевна, и мне 60 лет. Вот уже почти 30 лет я занимаюсь тем, что помогает людям заглянуть в будущее — я пишу гороскопы. За эти годы мои звёзды успели стать надёжными спутниками для многих людей, и я уверена, что они действительно могут открыть кое-что важное для каждого из нас.
Был на сайте: 05 октября 2024 в 05:05
Работает с 02 октября 2024 года
Количество публикаций: 3
Гороскоп на 5 октября: Льву — удача, Весам — разумный совет
5 октября Львы могут воспользоваться удачными шансами, а Весам стоит прислушаться к разумным советам. День идеален для личных дел и встреч, но не забывайте о предосторожностях — сюрпризы могут быть как приятными, так и неожиданными.5 окт 2024 04:42
Гороскоп на 3 октября: Скорпион может рассчитывать на взаимопонимание оппонентов, Козерог добьется успеха, действуя по принципам взаимовыгодного сотрудничества
Ситуация будет зависеть от вашей работоспособности и умения наладить хорошие отношения с коллегами.3 окт 2024 04:49
Гороскоп на 2 октября: Овен окажется на пороге важного выбора, Рыбам желательно задуматься о своих привычках
В делах сейчас гораздо успешнее сработает тактика взаимных уступок, нежели жесткая позиция. «А знаете ли вы, что мамы первоклассников не так страшны, как они их рисуют?». В вашем распоряжении может оказаться информация, которая заставит вас резко изменить намеченные планы, либо, как минимум, потребует внести в них серьезные корректировки. Но в результате вы от этого только выиграете, так что не стоит волноваться.2 окт 2024 05:10
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