5 октября Львы могут воспользоваться удачными шансами, а Весам стоит прислушаться к разумным советам. День идеален для личных дел и встреч, но не забывайте о предосторожностях — сюрпризы могут быть как приятными, так и неожиданными.

Гороскоп на 2 октября: Овен окажется на пороге важного выбора, Рыбам желательно задуматься о своих привычках

В делах сейчас гораздо успешнее сработает тактика взаимных уступок, нежели жесткая позиция. «А знаете ли вы, что мамы первоклассников не так страшны, как они их рисуют?». В вашем распоряжении может оказаться информация, которая заставит вас резко изменить намеченные планы, либо, как минимум, потребует внести в них серьезные корректировки. Но в результате вы от этого только выиграете, так что не стоит волноваться.

2 окт 2024 05:10