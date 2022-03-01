Тамара Виссарионова Дата рождения: 12-03-1993
Пишу больше пяти лет. За эти годы было написано и про светодиодные светильники, и про всех членов семьи Кардашьян-Дженнер, и о пользе апитерапии. Не люблю плеоназмы и тавтологию.
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