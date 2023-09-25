Владимир Гусаков

Гусаков Владимир Борисович, 28 ноября 1995 года, знак зодиака — Стрелец. В СМИ с 2017 года. Журналист по образованию. Не женат.

Закончил МИТРО (Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"), выпуск 2017 года — бакалавр по специальности «теле-радио журналистика»

Немного благотворитель, немного интервьюер, интроверт.