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Владислав Гончаров

В копирайтинге и редактуре в крупных интернет-СМИ уже 10 лет. Умею писать так, чтобы читали миллионы. Используя этот опыт, анализирую интернет-ресурсы и разрабатываю стратегии, как сделать сайты эффективнее с контентной стороны.

В компании отвечаю за контент сайтов и его анализ, разрабатываю новые стратегии и воплощаю их в жизнь.

Мой девиз: исследуй жизнь и найди, как ее улучшить!

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Юморист вряд ли добьется результата.
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Документ обсуждают в Госдуме.
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Экономист Черных назвал причиной деления юаня боязнь китайских банков попасть под санкции
Это усложнило расчеты. 
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Турпоток растет с каждым годом.
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Инициативу высказал Дмитрий Песков.
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Экономист Васильева: новые правила банков могут привести к задержке переводов
Вступают в силу с 25 июля.
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Киберэксперт Нестеренко: удаление приложения «Авито» из App Store может быть связано с нарушением политики конфиденциальности Apple
Сейчас софт вновь доступен для скачивания. 
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Экономист Козлов связал повышение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ желанием банков сохранить доверие клиентов
Максимальное значение — 19%.
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Общество, 27 июл 2024 13:44
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