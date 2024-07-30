Владислав Гончаров

В копирайтинге и редактуре в крупных интернет-СМИ уже 10 лет. Умею писать так, чтобы читали миллионы. Используя этот опыт, анализирую интернет-ресурсы и разрабатываю стратегии, как сделать сайты эффективнее с контентной стороны.

В компании отвечаю за контент сайтов и его анализ, разрабатываю новые стратегии и воплощаю их в жизнь.

Мой девиз: исследуй жизнь и найди, как ее улучшить!