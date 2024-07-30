Владислав Гончаров
В копирайтинге и редактуре в крупных интернет-СМИ уже 10 лет. Умею писать так, чтобы читали миллионы. Используя этот опыт, анализирую интернет-ресурсы и разрабатываю стратегии, как сделать сайты эффективнее с контентной стороны.
В компании отвечаю за контент сайтов и его анализ, разрабатываю новые стратегии и воплощаю их в жизнь.
Мой девиз: исследуй жизнь и найди, как ее улучшить!
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Юрист Петренко назвал шансы Максима Галкина оспорить статус иноагента в Верховном суде минимальнымиОбщество, 30 июл 2024 12:52
Юрист Иванов назвал законопроект об ограничении времени ненормированной работы шагом к улучшению условий трудаОбщество, 29 июл 2024 13:45
Экономист Черных назвал причиной деления юаня боязнь китайских банков попасть под санкцииОбщество, 28 июл 2024 08:39
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Экономист Черных назвал причиной деления юаня боязнь китайских банков попасть под санкцииОбщество, 28 июл 2024 08:39
Эксперт по международному туризму Смирнова назвала интересные для индийцев города и достопримечательности РоссииОбщество, 27 июл 2024 13:44
Юрист Сергиенко — о расширении законодательства в сфере информации: "Этика и закон должны дополнять друг друга»Общество, 26 июл 2024 11:27
Экономист Васильева: новые правила банков могут привести к задержке переводовОбщество, 25 июл 2024 13:04
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