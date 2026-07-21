В журналистике с 2020 года. Окончил Казанский федеральный университет по специальности «Журналистика». Работал в федеральных сетевых изданиях. Автор свыше 2000 материалов на социальные темы, полезных советов.
Юрий Самоваров
Был на сайте: 21 июля 2026 в 12:52
Количество публикаций: 2
В РЖД приняли решение — к общем столику больше не подпустят: в новых вагонах у пассажиров все будет по-другому
Новые вагоны заставят переосмыслить поездки в плацкарте.21 июл 2026 12:15
Роскачество обнаружило лучший стиральный порошок, идеально отстирывающий пятна: список опубликован
Абсолютно безопасны и хорошо вымываются из ткани.20 июл 2026 16:25
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