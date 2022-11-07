Елена Мясникова

Как выясняется, зря мы боимся туалетной бумаги в составе сосисок. Бывают в них находки и похуже.

Эксперт объяснила, как выбрать сосиски из настоящего мяса

Как выбрать вкусные и невредные сосиски: эксперт подсказала три лайфхака

Всегда ли брендовые сосиски с высокой ценой — это залог качества? И на что в первую очередь обращать внимание при покупке?

6 ноя 2022 10:17