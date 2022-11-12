Слесарь-сантехник, родился году в г. Бельца Молдавской ССР. В 1994 году переехал в Россию, живет в Московской области Орехово- Зуевского района д. Минино. Образование среднее. Работает в ООО «Любэнергоснаб» в должности слесаря-сантехника. Женат имеет дочь и внука.

В 2014 году был награжден почетной грамотой за трудовые достижения от генерального директора предприятия. В 2009 году был добровольным участником ликвидации ЧС, ликвидации обледениния в Москве и Московской области (фрагменты работы снимали на телевидении ТВЦ, программа события).

Участник конкурса «Лучший сантехник. Кубок России-2016».