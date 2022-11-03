В 2001 году возглавил Гидрометцентр России и занимал эту должность до 2018 года, а затем в течение полутора лет был врио директора российского Гидрометцентра. С первого летнего месяца 2018 года Роман Менделевич — научный руководитель организации, в которой он на тот момент отработал уже 45 лет.