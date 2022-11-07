Родилась 13 июля 1979 года. В 2000 году окончила Институт Государственного Администрирования со степенью бакалавра юриспруденции и Российский Новый Университет в 2002 году со специализацией в уголовном праве. Является адвокатом Адвокатской палаты Московской области с 2005 года. С середины нулевых состоит в межрегиональной общественной организации “Справедливость”. С 2013 года является экспертом НП “Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента”. С 2016 года является членом Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ.