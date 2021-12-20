Актер Евгений Миронов впервые показал подросшего сына от суррогатной матери

Миронов привел ребенка на новогоднее мероприятие.

В начале 2020 года в СМИ появилась информация о том, что у актера Евгения Миронова есть сын. Сам артист тоже подтвердил эти данные, отметив, что ребенка ему родила суррогатная мать.

Мальчика назвали Петром, и большего Миронов рассказывать не захотел. Артист известен тем, что тщательно скрывает детали своей личной жизни. Тем не менее недавно он вышел в свет с 8-летним сыном. Миронов привел ребенка на новогоднее мероприятие, где присутствовал также продюсер Иосиф Пригожин.

На светском мероприятии художественный руководитель Театра наций появился в компании восьмилетнего Петра. Известно, что мальчик уже ходит во второй класс. Так, многие пользователи социальных сетей отмечают, что школьник — точная копия своего звездного отца.

Он и «слил» в сеть редкие кадры Миронова с наследником. Мальчик вел себя достаточно скромно, но актер отмечает, что в обычной жизни он куда более активный.