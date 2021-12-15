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Андрей Малахов ответил на вопрос о рукоприкладстве в семье и показал фото

Телеведущий рассказал о наказаниях в его семье.

Андрей Малахов вот уже 20 лет обсуждает на главных каналах страны события из жизни представителей шоу-бизнеса, но сам старается не афишировать подробности личной жизни.

Известно, что 49-летний телеведущий женат на Наталье Шкулевой с 2011 года. В браке у звездной пары появился сын Александр. Малахов редко радует подписчиков семейными фотографиями, но каждый раз, когда в инстаграм-аккаунте Андрея появляются публикации со снимками супруги, он подписывает их очень трогательно и с любовью.

Сейчас Малахов часто общается с пользователями сети: один из фолловеров недавно задал телеведущему неожиданный вопрос о том, бьет ли Андрея жена. Малахов с юмором подошел к ответу на вопрос.

Ведущий выложил в сторис фото, где он стоит в углу, и написал: «Она использует другие методы», намекнув на то, что Наталья наказывает его, но руку на супруга не поднимает.

Источник фото: Legion-Media Автор: Екатерина Малаховская
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