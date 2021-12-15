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Автор «Дневника хача» Сардаров испортил отношения с семьей президента Узбекистана

Родственники жены не общаются Амираном Сардаровым.

Амиран Сардаров известен не самым целомудренным образом жизни. Блогер неоднократно говорил, что является полигамным и его будущей супруге «придется терпеть его похождения».

Именно поэтому никто не ожидал, что выйти за него замуж согласится Мариам Тилляева. Свадьба состоялась весной 2021 года. Девушка долгое время считалась завидной невестой: внучка первого президента Узбекистана и дочь влиятельного бизнесмена. Сейчас пара кажется абсолютно счастливой, и Амиран, по его словам, пока не изменял супруге, так как давал слово. Об этом он признался в ютуб-шоу «Вопрос ребром».

Впрочем, такой выбор Мариам удивил не только общественность, но и родственников девушки. Всех деталей автор блога «Дневник хача» разглашать не стал, отметив, что все, что он может сказать, это то, что семья его новоиспеченной супруги перестала общаться и с ним, и с ней.

Источник фото: https://www.instagram.com/amiran495/?hl=ru Автор: Маргарита Разгуляева
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