Звезды

Автор «Гарри Поттера» оказалась в эпицентре скандала с полицией

Писательница раскритиковала новую систему регистрации преступлений.

Джоан Роулинг, которую не пригласили на съемки специального эпизода «Гарри Поттера», видимо, решила, что ей нечего терять, и продолжила писать провокационные заметки в Твиттере. Писательнице не понравилось, что впредь шотландские полицейские будут регистрировать обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если преступник сам того захочет.

Джоан процитировала слова из известного романа-антиутопии:

«Война — это мир. Свобода — это рабство. Невежество — это сила».

Роулинг не понимает, почему насильник с мужскими гениталиями может считаться женщиной.

Толерантные европейцы обвинили автора «Гарри Поттера» в негативном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Позицию Джоан поддержали русскоговорящие пользователи, которые в шоке от того, что преступники мужского пола называют себя трансгендерами и затем попадают в исправительные учреждения для женщин.

Источник фото: Legion-Media Автор: Тамара Виссарионова
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