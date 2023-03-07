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Что нашли у блогера Лерчек при обыске: масштабы сравнимы с сокровищами олигархов

Социальные сети трубят о громком скандале.

Если вы думаете, что только у бывших полицейских или депутатов находят слитки золота, то ошибаетесь. Современные блогеры, которые продают воздух, зарабатывая на доверчивых россиянах миллионы, тоже попадают в поле зрения следователей. В их шикарных особняках впору открывать филиалы золотохранилища.

Например, популярный блогер Лерчек ранним утром проснулась от стука полиции, которая пришла в ее загородный дом стоимостью 125 миллионов рублей с обысками. Несколько часов у нее искали улики и обнаружили невероятные вещи.

Так, у блогера дома хранится 10 паспортов РФ, один американский, а также восемь килограммов золота 999-й пробы в слитках.

Уголовное дело уже заведено. Следователи полагают, что тут налицо уклонение от налогов на 300 миллионов рублей. Если вина будет доказана, то Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера. — Прим. «Утро-Новости») и ее мужу Артему грозит лишение свободы до трех лет, сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник фото: unsplash, freepik, global look press Автор: Татьяна Вайвалова
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