Две квартиры в Москве: Киркоров назвал стоимость пиджака с богородицей

Киркоров рассказал, сколько потратил на день рождения дочери.

Филипп Киркоров стал гостем программы Первого канала «Вечерний Ургант» : в студии с Иваном Ургантом король отечественной эстрады появился в ярком наряде с кепкой, украшенной камнями.

Ведущий поинтересовался у Киркорова, во сколько обошелся певцу недавний праздник в честь 10-летия Аллы-Виктории. 54-летний артист иронично заявил: «Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи и делать дешевые праздники».

Также Ургант отметил наряд, который выбрал Филипп для съемок в передаче. Киркоров пояснил, что образ для него создали итальянские дизайнеры. Тогда Иван предположил, что такой наряд может стоить как квартира в Москве, но Филипп уточнил, что скорее как две квартиры.

Известно, что день рождения Аллы-Виктории прошел в стиле художественного фильма «Круэлла», в связи с чем наследница Киркорова получила в подарок двух щенков-далматинов.