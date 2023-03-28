Новые льготы для чиновников возмутили всех: россияне взбунтовались

Это просто несправедливо.

Предложение Минфина оставить льготную ипотеку только для чиновников вызвало массу протестов. Эксперты считают, что инициатива обречена на провал, и вот почему.

Речь идет не о выдаче чиновникам единовременных субсидий на приобретение жилья, а о субсидировании процентной ставки. То есть банки выдают госслужащим льготные кредиты, а выпадающие доходы финансовых организаций покрываются из федерального бюджета. И все это в кризис, когда ипотечный пузырь и так угрожает лопнуть, а запасы государства истощены.

Депутат Госдумы Михаил Делягин не стал стесняться в выражениях. 400 тысяч государственных чиновников получат жилье практически даром, а миллионы врачей, учителей, шахтеров и других работников социально необходимых сфер останутся ни с чем. По его мнению, такое предложение никак не поможет решить жилищную проблему в стране:

Если ввести льготную ипотеку для чиновников, это вызовет лишь разжигание социальной ненависти. Выглядит это так, что чиновники не желают заботиться о гражданах — они начинают заботиться о себе. Поэтому это решение мне представляется политически неправильным,

— заявил парламентарий в беседе изданием «Абзац».