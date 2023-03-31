Полный «завал»: горы этих товаров на складах страны обрушат цены

Нужно только подождать.

В России оказалась ненужной целая категория товаров. Покупатели за ней не торопятся. В итоге склады оказались переполнены, а продавцы готовы на серьезный дисконт.

Речь идет об электронике. Предложение в разы превышает интерес. Только в марте продажи упали на 30%. Причина простая — импортеры завезли технику в страну в избытке из-за опасений дефицита.

Но потребителям столько не нужно. И если техника Apple и Samsung разлетается как горячие пирожки в любое время, то гаджеты китайских производителей ждут своих владельцев длительное время.

На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать,

— цитируют «Известия» комментарий своего источника.

Дистрибуторы уверены в возобновлении спроса, но не ранее чем в конце весны. При этом невостребованное будут продавать с огромными скидками.