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Христина Каранская
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Дата-журналист с 7-летним опытом работы в контенте. Интересуюсь программированием, анализом данных, цифровой инженерией. По образованию — политолог. Автор научных работ, посвященных Азии, Ближнему Востоку и использованию цифровых технологий в государственной политике.

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