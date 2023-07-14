Христина Каранская
Дата-журналист с 7-летним опытом работы в контенте. Интересуюсь программированием, анализом данных, цифровой инженерией. По образованию — политолог. Автор научных работ, посвященных Азии, Ближнему Востоку и использованию цифровых технологий в государственной политике.
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