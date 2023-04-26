Этих продуктов лучше избегать: в них одни канцерогены

Онколог предупредил об опасности.

Тех, кто любит полакомиться вредной едой, ждут плохие новости. Медики подтверждают, что такая пища может вызвать не только несварение, но и куда более неприятные последствия.

Одно из самых опасных заболеваний может развиться у любого, кто налегает на копчености, колбасы и гамбургеры, да и вообще на всю переработанную еду. Врач-онколог Отис Броули уверен: неконтролируемый прием такой пищи увеличивает риск развития рака.

Моя философия заключается в том, что вам нужно контролировать воздействие вызывающих рак агентов или канцерогенов. Вы не можете удалить канцерогены из своей жизни на протяжении всей жизни,

— заявил специалист Отис Броули в беседе с изданием HuffPost.

Доктор рекомендовал заменить переработанные продукты на постное мясо, орехи или рыбу. Такой рацион будет более полезным и поможет сохранить здоровье.