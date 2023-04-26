Последние новости
Потратили 700 тысяч на тур, а получили боль, унижение и клетку: в этой стране россиянам не рады
Откажитесь от этого напитка: подделки хлынули на полки магазинов в России
Государство поможет накопить на старость: гражданам будут начислять по 36 тысяч рублей в год
Девушка оригинально отомстила возлюбленному-обманщику: на такое решится не каждый
В России введут запрет на продажу этих продуктов: вы их больше не увидите
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Общество

Этих продуктов лучше избегать: в них одни канцерогены

Онколог предупредил об опасности.

Тех, кто любит полакомиться вредной едой, ждут плохие новости. Медики подтверждают, что такая пища может вызвать не только несварение, но и куда более неприятные последствия.

Одно из самых опасных заболеваний может развиться у любого, кто налегает на копчености, колбасы и гамбургеры, да и вообще на всю переработанную еду. Врач-онколог Отис Броули уверен: неконтролируемый прием такой пищи увеличивает риск развития рака.

Моя философия заключается в том, что вам нужно контролировать воздействие вызывающих рак агентов или канцерогенов. Вы не можете удалить канцерогены из своей жизни на протяжении всей жизни,

— заявил специалист Отис Броули в беседе с изданием HuffPost.

Доктор рекомендовал заменить переработанные продукты на постное мясо, орехи или рыбу. Такой рацион будет более полезным и поможет сохранить здоровье.

🔥 2
😁 4
👏 2
🤔 4
💩 7
Источник фото: Unsplash, Freepik Автор: Константин Веденин
Последнее
Потратили 700 тысяч на тур, а получили боль, унижение и клетку: в этой стране россиянам не рады
Путешествия, 28 апр 2023 11:30
Откажитесь от этого напитка: подделки хлынули на полки магазинов в России
Общество, 28 апр 2023 11:15
Государство поможет накопить на старость: гражданам будут начислять по 36 тысяч рублей в год
Общество, Финансы, 28 апр 2023 11:00
Девушка оригинально отомстила возлюбленному-обманщику: на такое решится не каждый
Общество, 28 апр 2023 10:45
В России введут запрет на продажу этих продуктов: вы их больше не увидите
Общество, 28 апр 2023 10:30
Главные новости
Государство поможет накопить на старость: гражданам будут начислять по 36 тысяч рублей в год
Общество, Финансы, 28 апр 2023 11:00
В России введут запрет на продажу этих продуктов: вы их больше не увидите
Общество, 28 апр 2023 10:30
Платить придется гораздо больше: новые правила проверки счетчиков вас разорят
Общество, Финансы, 28 апр 2023 10:15
Эти «акции» оставят без гроша: ЦБ предупредил о новых схемах мошенников на майские
Финансы, 28 апр 2023 09:45
Станете грустным, больным и непривлекательным: эти «здоровые» продукты доведут до инфаркта
Общество, 28 апр 2023 08:45
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории