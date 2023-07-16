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Константин Веденин

Закончил журфак МГУ и успел поработать в нескольких новостных редакциях. Приоритетом для себя считаю соответствие высоким стандартам профессии.

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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
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