Константин Веденин

Закончил журфак МГУ и успел поработать в нескольких новостных редакциях. Приоритетом для себя считаю соответствие высоким стандартам профессии.
Вот как заставить мозг работать: ни за что не догадаетесь, что вам поможет
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Долгожительница раскрыла свой главный секрет: вот что помогло ей преодолеть все невзгоды
Жизненный путь женщины был совсем не простым.15 июл 2023 19:00
Жители этих российских регионов оказались в опасности: там размножились паразиты
Придется помнить о профилактике.15 июл 2023 17:00
Этот метод позволит вам достичь любых целей: вот как нужно распределять время
Все сразу встанет на свои места.14 июл 2023 17:30
Российские автомобилисты научились обходить ограничения: вот как они добывают новинки
Предприимчивости можно только позавидовать.13 июл 2023 18:30
В старой квартире обнаружилась жуткая тайная комната: вот что скрывалось внутри
Жильцы такого не ожидали.12 июл 2023 18:00
Автомобилистам озвучили печальный прогноз: уже в июле им придется платить больше
Все из-за ослабления рубля.11 июл 2023 17:00
Спорить нужно уметь: вот как правильно отстаивать свою точку зрения
Важно контролировать себя.10 июл 2023 17:30
Такой брак принесет одиночество: вот чего нужно избегать в отношениях
Названы важные ошибки.10 июл 2023 17:00
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