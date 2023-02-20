Вас даже не спросят: банки готовят заемщикам удар исподтишка

Они имеют на это право.

Обращаясь за кредитом, нужно быть готовым к тому, что спустя некоторое время ставку могут повысить даже без предупреждения. Самое обидное, банки имеют на это полное право, согласие заемщика им для этого не требуется. Особенно, если речь идет об ипотеке.

Повышение ставки финорганизации могут объяснять по-разному. Поводом может стать обесценивание недвижимости, которая была заложена в качестве гарантии, или даже выход заемщика из зарплатного проекта банка. Однако все эти риски должны быть прописаны в договоре.

Хуже всего, если кредит оформлялся без залога. В таком случае банки нередко повышают процент, опасаясь невозврата средств.

Однако ситуация не настолько плачевна, как кажется. Как пояснил агентству «Прайм» экономист Артем Савостицкий, чтобы поднять ставку, банк должен будет заявить о нарушениях клиента в суде: