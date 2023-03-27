Этой части граждан существенно облегчат жизнь: вот что приказал Путин

Больше никаких препон.

Отличная новость для любителей футбола. Систему доступа Fan ID наконец упростят. Несколько категорий граждан получат особые привилегии.

Облегченный доступ на стадион сделают для детей, инвалидов и пенсионеров. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок — 1 мая 2023 года,

— говорится на официальном сайте Кремля.

Напомним, карту болельщика Fan ID можно оформить на портале «Госуслуг». Обязательное условие — регистрация на сайте.