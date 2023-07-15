Последние новости
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Василина Добрецкая
Общество
Вы можете не делать эту работу, даже если начальник стукнет по столу: вот что говорит закон
Сотрудник не обязан это выполнять.
Общество
Нужная инструкция: вот как правильно подобрать важнейший аксессуар для дачи
Все не так просто, как кажется.
Общество
Хэндмейд на все лицо: вот как россиянки научились экономить на косметологах
Результаты процедур просто пугают.
Путешествия
В этой стране россиян примут с распростертыми объятиями: там им всегда рады
Точно окажут теплый прием.
Общество
Боли в спине перестанут вас преследовать: вот какое положение нужно принять при работе сидя
Физиотерапевт дала рекомендации.
Общество
Медики были в шоке: вот о какой особенности организма умолчал пациент перед операцией
Секрет открылся слишком поздно.
Общество
Сядет точно по фигуре: эта уловка подгонит под вас любое платье
Операция займет не более пяти минут.
Общество
Эта посуда вас погубит: срочно избавляйтесь от таких емкостей
Ученые предупреждают о непоправимых последствиях.
Наука
Популярные лекарства научились создавать из дерева: раньше их производили на основе нефти
Но более экологичные средства будут стоить дороже.
Технологии
Этот вирус хакеров взламывает пароли на раз-два: но россиян он не трогает
Почему так происходит, никто не знает.
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории