Наука

Геологи смогли доказать, что на Марсе был океан

До сих пор доказательства того, что на Марсе когда-то были моря и реки, выглядели не совсем убедительными.

Высохшие океаны и источники воды на Марсе — хорошее место для начала поисков жизни на Красной планете. Новые данные говорят о том, что Марс когда-то был домом для океана или большого моря, это было примерно 3 миллиарда лет назад.

Новая работа ученых из Пенсильванского университета предлагает убедительные доказательства того, что на Марсе и правда когда-то наблюдалось повышение уровня моря, что соответствовало теплому и влажному климату. Планета тогда заметно отличалась от замерзшего ландшафта, который мы видим там сегодня, передает Jerusalem Post.

Как рассказал Бенджамин Карденас, доцент кафедры геонаук: «На Земле мы составляем карту истории водных путей, глядя на отложения, которые оседают с течением времени. Мы называем это стратиграфией: вода переносит осадочные породы, и вы можете измерить изменения на Земле, понимая, как эти породы накапливаются. Так же мы сделали с Марсом».

Исследователи использовали данные Curiosity, марсохода, разработанного НАСА. Curiosity (его селфи — на фотографии в этой статье) искал на Марсе признаки жизни. Он приземлился на Красной планете в 2012 году и в течение последнего десятилетия отправлял информацию на Землю. Эти сведения помогли ученым выяснить, что некоторые хребты, вероятно, были размытыми речными дельтами — тем, что осталось от древней марсианской береговой линии.

«Если бы на древнем Марсе были приливы, они были бы здесь, мягко принося воду. Это именно то место, где могла развиться древняя марсианская жизнь», — говорит Карденас.

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Источник фото: NASA-JPL-Caltech via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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