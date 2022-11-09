Технологии

Хакеры украли данные пользователей еще одной российской соцсети

Что интернет узнал о пользователях Yappy?

Сервис вертикальных видео Yappy стал жертвой хакеров, которые украли около двух миллионов данных. Теперь злоумышленники располагают именами, мобильными номерами, датами регистрации и другими данными пользователей. Утечка могла произойти с помощью учетной записи администратора.

Какие данные пользователей утекли?

Yappy последовал примеру Rutube и подвергся утечке данных. Хакеры украли несколько миллионов записей. Помимо имени и даты регистрации, злоумышленникам известно, с какого устройства пользователь заходил в приложение, а также какой тип соединения использовал.

Сервис запустился еще в сентябре 2021 года. Главной целевой аудиторией соцсети стали блогеры в возрасте до 35 лет из России.

Кибер-атака на Yappy
Фото: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

Однако долгое время Yappy не пользовался популярностью у российской аудитории, пока иностранные социальные сети стали вне закона.

В частности, июльские данные показывают, что аудитория сервиса выросла до четырех миллионов пользователей. Более того, объем контента, публикуемого на платформе, увеличился в три раза.

Кто виноват в утечке?

Специалисты по хакерским атакам подозревают, что источником утечки данных мог стать аккаунт одного из администраторов.

Дело в том, что злоумышленники имели доступ к корпоративной сети. Учетная запись администратора — единственный выход.

Хакеры получают доступ к корпоративной почте, используют ее как логин и подбирают пароль. При совпадении логина и пароля киберпреступник заходит в учетную запись администратора и забирает необходимые данные.

Названы самые безопасные мессенджерыПользователи Twitter переходят в Mastodon: что это за соцсетьУязвимость в WhatsApp помогает вычислить пользователя

Источник фото: FLY:D/Unsplash Автор: Христина Каранская
Последнее
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Кино, 16 ноя 2022 13:11
Миллиард молодых людей может лишиться слуха из-за наушников
Общество, 16 ноя 2022 12:34
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Детей без билета запретили высаживать из любого транспорта
Общество, 16 ноя 2022 12:25
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории