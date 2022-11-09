Что интернет узнал о пользователях Yappy?

Сервис вертикальных видео Yappy стал жертвой хакеров, которые украли около двух миллионов данных. Теперь злоумышленники располагают именами, мобильными номерами, датами регистрации и другими данными пользователей. Утечка могла произойти с помощью учетной записи администратора.

Какие данные пользователей утекли?

Yappy последовал примеру Rutube и подвергся утечке данных. Хакеры украли несколько миллионов записей. Помимо имени и даты регистрации, злоумышленникам известно, с какого устройства пользователь заходил в приложение, а также какой тип соединения использовал.

Сервис запустился еще в сентябре 2021 года. Главной целевой аудиторией соцсети стали блогеры в возрасте до 35 лет из России.