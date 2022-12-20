Хранятся в разы дольше: как выбрать идеальные мандарины

А многие совершают эти ошибки.

Мандарины стали одним из главных атрибутов Нового года. Их вкус и аромат создают особую атмосферу и даже избавляют от хмурого настроения. Однако ничто не вечно.

Закупившись мандаринами на новогоднюю ночь, хозяйки могут заметить, что часть запасов испортилась. Роспотребнадзор рассказал в своем Тelegram-канале, как решить проблему и сохранить жизнь главных зимних цитрусовых надолго.

Как выбрать мандарины правильно

Чтобы плоды прожили дольше, их нужно правильно выбрать. В ведомстве подчеркнули, что хвостик с зелеными листьями не говорит о свежести фрукта. Более того, об этом не говорит даже оттенок плода. Если мандаринка светлая, то обязательно кислая внутри.

Роспотребнадзор рекомендует выбирать мандарины, которые соответствуют следующим критериям:

упругий плод;

стойкий аромат;

пористая кожура с ровным окрасом.

А от мандаринов со вмятинами, поврежденной кожурой, гнилью и плесенью лучше не ждать ничего хорошего и не возлагать больших ожиданий. Более того, чрезмерно мягкий или твердый плод будет испорченным или сухим.

Как хранить мандарины правильно

Мандарины останутся свежими на новогоднем столе и даже дольше, если достать их из пакета и не отрывать сохранившиеся листочки.

Также ведомство посоветовало натереть мандаринки любым растительным маслом и отправить их в отдельное место в холодильнике при температуре не ниже шести градусов выше нуля.

Кроме того, специалисты из Роспотребнадзора напомнили, что мандарины — это кладезь витаминов группы В, D и Р, а также кальция, магния и калия.