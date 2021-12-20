Ирина Хакамада призналась, что не знает, как пережить смерть мужа

Политик и публицист теперь ничего не боится.

Ирина Хакамада дала интервью для журнала Psychologies . Политик и публицист рассказала, что она до сих пор не пришла в себя после смерти мужа. Напомним, что Владимира Сиротинского не стало в сентябре этого года. По предварительной информации, мужчина скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

По словам Хакамады, она противник слез и страданий на камеру. 66-летняя Ирина призналась, что в ее жизни было много драматических событий, и добавила, что ей уже нечего бояться после кончины Сиротинского. В интервью Хакамада рассказала, что не читает психологическую литературу.

Ирина и Владимир Сиротинский прожили вместе четверть века. Хакамада признавалась, что у них были свободные отношения. В браке появилась дочь Мария. Наследница родилась с синдромом Дауна. В возрасте семи лет у девочки диагностировали лейкоз.