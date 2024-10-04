Как укрепить иммунитет осенью: 4 простых совета от экспертов

С приходом осени и зимы простудные вирусы становятся нашими постоянными спутниками. Холодная погода, сырость, недостаток солнечного света — всё это ослабляет защитные силы организма, делая нас более уязвимыми к инфекциям. Но несмотря на это, вы можете существенно укрепить свой иммунитет, следуя нескольким простым советам.

Профессор Инго Фробёзе из Немецкого спортивного университета в Кёльне поделился четырьмя ключевыми привычками, которые помогут подготовить иммунную систему к борьбе с осенними простудами.

1. Пейте больше воды

Одним из важнейших аспектов защиты от вирусов является поддержание гидратации. Профессор Фробёзе подчеркивает, что недостаток воды ослабляет естественные барьеры организма, такие как слизистые оболочки горла, носа и лёгких, что облегчает проникновение патогенов. Чтобы обеспечить адекватную гидратацию, следует выпивать около 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела ежедневно. Например, если ваш вес составляет 60 кг, это примерно 1,8 литра воды в день. Это простое правило помогает поддерживать слизистые оболочки увлажнёнными, защищая организм от инфекций.

2. Пополняйте запасы железа, цинка и селена

Правильное питание — это ещё один ключ к укреплению иммунной системы. Профессор Фробёзе рекомендует обогащать рацион продуктами, богатыми железом, цинком и селеном, так как эти микроэлементы играют важную роль в укреплении иммунитета. Источниками железа и цинка являются кунжут, тыквенные семечки, овёс и чечевица. Селен содержится в таких продуктах, как яичные желтки, цельная пшеница, арахис и скумбрия. Эти микроэлементы помогают укрепить иммунные клетки и поддерживают организм в борьбе с инфекциями.

3. Делайте короткие перерывы для релаксации

Стресс является одним из главных факторов, которые могут ослабить иммунную систему. Во время стресса количество иммунных клеток в крови уменьшается, что делает нас более уязвимыми к инфекциям. Профессор Фробёзе советует делать регулярные короткие перерывы в течение дня, чтобы снять напряжение и снизить уровень стресса. Даже простые упражнения на глубокое дыхание могут творить чудеса: три глубоких вдоха способны значительно уменьшить уровень стресса и помочь вашему организму восстановиться.

4. Занимайтесь спортом на свежем воздухе

Даже в холодную и сырую погоду занятия спортом на свежем воздухе являются отличным способом укрепить иммунитет. Физическая активность стимулирует циркуляцию крови и укрепляет иммунную систему. Однако важно помнить, что не стоит перегружать организм: умеренная активность, например, прогулки или легкие пробежки, являются отличным способом поддержать здоровье. Спорт на свежем воздухе не только помогает справиться с осенними вирусами, но и способствует улучшению настроения, что также положительно влияет на иммунитет.

Таким образом, внедрение этих четырёх привычек в вашу повседневную жизнь поможет значительно укрепить иммунитет и подготовить организм к наступающему холодному сезону. Даже если полностью избежать простудных заболеваний не удастся, вы сможете свести их частоту и тяжесть к минимуму.