Технологии Какие овощи не стоит сажать дома: ошибки при посадке и советы по пересадке Многие огородники предпочитают начинать выращивание овощей в помещении — на подоконниках или балконах, особенно если весна затянулась и теплых дней еще нет. Однако стоит помнить, что не все овощи хорошо переносят такое начало. 5 окт 2024 05:39

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