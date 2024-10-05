Дмитрий Алексеев Дата рождения: 11-11-1981
Меня зовут Дмитрий Алексеев, и уже более 20 лет я занимаюсь научной журналистикой. Моё увлечение наукой зародилось в детстве, а позже я окончил физический факультет МГУ. С тех пор я стремлюсь сделать сложные научные темы доступными для широкой аудитории. За свою карьеру я посетил множество лабораторий, беседовал с ведущими учеными и освещал важнейшие открытия, которые меняют наш мир.
Был на сайте: 05 октября 2024 в 05:56
Работает с 02 октября 2024 года
Количество публикаций: 48
Какие овощи не стоит сажать дома: ошибки при посадке и советы по пересадке
Многие огородники предпочитают начинать выращивание овощей в помещении — на подоконниках или балконах, особенно если весна затянулась и теплых дней еще нет. Однако стоит помнить, что не все овощи хорошо переносят такое начало.5 окт 2024 05:39
Как выбрать органическую рассаду и не ошибиться: советы экспертов по садоводству
Садоводы-органики часто сталкиваются с вопросом: как получить органически чистую рассаду для своего огорода? Одним из лучших решений является самостоятельное выращивание. Это позволяет контролировать каждый этап — от выбора семян до почвенных добавок, что исключает риск использования гербицидов, пестицидов или неорганических удобрений.5 окт 2024 01:51
Простой способ использовать влажные салфетки в стирке для чистоты одежды
Влажные салфетки давно стали незаменимым помощником в повседневной жизни. Они удобны, когда нужно быстро вытереть руки или убрать мелкие загрязнения. Однако их использование в хозяйстве не ограничивается лишь гигиеной и уборкой.4 окт 2024 23:59
Как быстро и дешево почистить ванну: секреты опытных хозяек
Уборка ванной комнаты часто превращается в настоящий вызов. Трудновыводимые пятна, налет и грязь иногда кажутся неподвластными даже самым дорогим чистящим средствам. Возникает резонный вопрос: как не разориться на покупках и при этом добиться блестящего результата? Ответ прост — воспользоваться хитростями, которые проверены временем.4 окт 2024 22:39
Коронавирус и мозг: ученые из Ливерпульского университета выявили опасное влияние Covid-19 на когнитивные функции
Число случаев заражения коронавирусом снова резко возрастает, что типично для осенне-зимнего периода. Однако, несмотря на это, многие люди уже не воспринимают риск для здоровья всерьез, полагаясь на ранее изученные методы профилактики и лечения. Но, как показывает новое исследование английских ученых, вирус может оказать куда более серьезное влияние на организм, чем считалось ранее. Одной из главных угроз является его воздействие на когнитивные функции мозга.4 окт 2024 15:27
Как избавиться от жира на животе: эффективные упражнения от Гарвардских исследователей
Многие из нас сталкиваются с проблемой лишнего жира в области живота, и это не просто вопрос эстетики. Жир в этой области может представлять серьезную угрозу для здоровья. Врачи предупреждают, что, в отличие от жировой ткани на бедрах или руках, жировые отложения на животе оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма.4 окт 2024 15:07
Тест на биологический возраст по слюне: как работает новый метод от Tally Age
Возраст человека не всегда соответствует его физическому состоянию. Понятие «биологический возраст» описывает, насколько изношены клетки, ткани и органы человека, и может сильно отличаться от возраста, указанного в паспорте.4 окт 2024 14:40
Как укрепить иммунитет осенью: 4 простых совета от экспертов
С приходом осени и зимы простудные вирусы становятся нашими постоянными спутниками. Холодная погода, сырость, недостаток солнечного света — всё это ослабляет защитные силы организма, делая нас более уязвимыми к инфекциям. Но несмотря на это, вы можете существенно укрепить свой иммунитет, следуя нескольким простым советам.4 окт 2024 14:33
После еды клонит в сон: эксперт назвала причину плохого самочувствия
Сонливость после еды – проблема знакомая многим. Это настолько обычное и всем привычное явление, что люди давно смирились, предпочитая сводить все к шутке. Как оказалось, совершенно зря.4 окт 2024 05:34
Одобрено экспертом: 2 хитрости, которые позволят сэкономить при ремонте без потери качества
Ремонт в квартире может легко влететь в копеечку. Это нежелательный, но самый вероятный исход событий. Казалось бы, сделать с этим ничего нельзя, но на самом деле выход есть.4 окт 2024 04:30
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