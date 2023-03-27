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Больше никаких привилегий: популярные маркетплейсы могут закрыться навсегда

Правила готовы пересмотреть.

Ужесточат контроль и отменят все послабления — вот что ждет известные интернет-площадки онлайн-торговли в ближайшем будущем. Подобные меры могут привести маркетплейсы вроде Wildberries и Ozon к краху.

Комиссия Минпромторга предложила Минцифры вывести маркетплейсы из-под ограничений на проверки. По мнению ведомства, действующее постановление, которое отменяет инспекции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) до конца 2024 года, приводит к злоупотреблениям со стороны онлайн-площадок.

Конкретных предложений по решению проблемы ФАС пока не получила, но допустила, что в случае появления такой инициативы рассмотрит ее. А вот в Минцифры, напротив, считают, что такая мера в отношении маркетплейсов несправедлива. Вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием», заявили представители ведомства в беседе с «Коммерсантом».

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Источник фото: Freepic Автор: Василина Добрецкая
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