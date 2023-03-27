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Эти копеечные лекарства взлетели в цене: они нужны каждому

За год произошел рост стоимости почти наполовину.

О том, что медикаменты дорожают, россияне знают и без экспертов. Однако последние цифры Росстата ошарашили: некоторые дешевые препараты всего за год перешли в группу дорогостоящих.

Специалисты подсчитали среднюю стоимость домашней аптечки на февраль 2023 года: она выросла аж на 16% и составила 913 рублей. И самые подорожавшие препараты — медикаменты первой необходимости: «Но-шпа», активированный уголь, йод, парацетамол и мазь «Левомеколь». Раньше они считались копеечными и были в каждой аптечке.

Теперь же стоимость известного спазмолитика увеличилась на 38,5%. Активированный уголь подорожал более чем на треть, а ранозаживляющая мазь — на 12%, пишут «Ведомости». В антилидерах оказалась и перекись водорода — цена на нее взлетела на 20%.

Цены на часть препаратов стали кусаться из-за санкций, объяснил изданию директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Те же «Но-шпа» и активированный уголь — зарубежные поставки. Удивил эксперт и еще одним фактом: в России еще в начале нулевых свернули производство йода. Теперь он весь импортный.


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Источник фото: Globallookpress, Freepik Автор: Светлана Хлебникова
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