Светлана Хлебникова

Выпускница Ростовского госуниверситета. Журналистикой занимаюсь 35 лет, с детства. Люблю, когда мой текст распахивает глаза. Самое трепетное отношение – к словам и внучке.
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