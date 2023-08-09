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Светлана Хлебникова

Выпускница Ростовского госуниверситета. Журналистикой занимаюсь 35 лет, с детства. Люблю, когда мой текст распахивает глаза. Самое трепетное отношение – к словам и внучке.

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