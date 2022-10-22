Звезды

Модный дом Баленсиага разорвал контракт с Канье Уэстом

Это произошло после серии антисемитских постов и других противоречивых комментариев рэпера.

«У Баленсиага больше нет никаких отношений и никаких планов относительно будущих проектов, связанных с этим артистом», — говорится в заявлении Kering, материнской компании Баленсиага.

Уэст, который официально сменил свое имя на Ye, ранее в этом году сотрудничал с Баленсиага для создания невероятно популярной линии Yeezy Gap. Gap впервые объявила о своем десятилетнем контракте с Ye на бренд Yeezy Gap в июне 2020 года, но в прошлом месяце Уэст заявил, что прекращает свое партнерство с Gap из-за «существенного несоблюдения» условий.

Во внутреннем электронном письме компании Марк Брейтбард, президент и главный исполнительный директор бренда Gap, сообщил, что компания решила «свернуть партнерство», потому что их «видение не совпадает».

Adidas также заявила, что пересматривает свое партнерство с Уэстом, после того как отношения между ними стали более напряженными.

Антисемитский скандал с Уэстом прогремел буквально на весь мир. Его аккаунты в нескольких соцсетях были ограничены за нарушение правил в отношении постов, содержащих ненавистнический контент. В одном из сообщений, которое сейчас удалено, Уэст объявил о намерении «устроить смертельный бой против еврейского народа», согласно записям из интернет-архива, полученным CNN.

Недавно Ye объявил о планах приобрести крайне правую социальную платформу Parler, чтобы «не бояться, что его снова удалят из социальных сетей».
Очередное начинание Канье Уэста вызвало недоверие: «Он же президентом собирался стать»Рэпер Канье Уэст вывел из себя народ неадекватным поведением: «Сошел с ума»Ким Кардашьян не намерена возобновлять отношения с Канье Уэстом

Источник фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
Последнее
В Турцию на Новый год 2023: сколько это стоит?
Путешествия, 17 ноя 2022 13:09
Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона – фото
Звезды, 17 ноя 2022 13:04
Эти запросы ломают Safari на iPhone и iPad
Технологии, 17 ноя 2022 12:46
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Nordwind объявила о распродаже в честь «Черной пятницы»
Путешествия, 17 ноя 2022 12:14
Главные новости
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Умер первый в истории победитель Олимпиады в танцах на льду Александр Горшков
Спорт, 17 ноя 2022 09:36
iPhone в России может не остаться: магазины убирают витрины
Технологии, 17 ноя 2022 00:45
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Категории