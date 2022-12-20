Не ведитесь на уловки продавцов: как в два счета распознать испорченную курицу

Рассказываем о неочевидных признаках, о которых должна знать каждая хозяйка.

Недобросовестные продавцы знают, как придать испорченному куриному мясу привлекательный вид: используют растворы марганцовки, маринады, красители и ароматизаторы. Однако от отравления такие методы не спасут. Как самостоятельно определить, что курица испорчена, рассказал портал Meatprod.ru.

Сырая

Сырое мясо курицы должно иметь розовый оттенок. Желтые пятна на шкуре или серый цвет мякоти свидетельствуют о том, что продукт нельзя употреблять в пищу.

Также о ненадлежащем качестве может сказать склизкая пленка на поверхности мяса и потеря упругости — если при надавливании пальцем мякоть не восстанавливает форму. Еще один плохой признак — кислый или аммиачный душок.