Общество

Не ведитесь на уловки продавцов: как в два счета распознать испорченную курицу

Рассказываем о неочевидных признаках, о которых должна знать каждая хозяйка.

Недобросовестные продавцы знают, как придать испорченному куриному мясу привлекательный вид: используют растворы марганцовки, маринады, красители и ароматизаторы. Однако от отравления такие методы не спасут. Как самостоятельно определить, что курица испорчена, рассказал портал Meatprod.ru.

Сырая

Сырое мясо курицы должно иметь розовый оттенок. Желтые пятна на шкуре или серый цвет мякоти свидетельствуют о том, что продукт нельзя употреблять в пищу.

Также о ненадлежащем качестве может сказать склизкая пленка на поверхности мяса и потеря упругости — если при надавливании пальцем мякоть не восстанавливает форму. Еще один плохой признак — кислый или аммиачный душок.

Фото: Fabian Sommer/Globallookpress

Замороженная

У свежего продукта должна быть прозрачная ледяная корочка, тогда как перемороженное мясо будет покрывать белый лед. Он может образовываться фрагментарно, белыми отметинами, напоминающими сыпь.

Вареная

Испорченную вареную курицу можно распознать по серному запаху и кислому вкусу. Если есть сомнения, лучше дегустировать продукт не глотая.

Жареная

Определить свежесть жареной курицы можно по ее срезу. Посеревшая мякоть будет свидетельствовать о том, что продукт не стоит употреблять в пищу. Также протухшее мясо можно распознать по запаху, однако его может маскировать маринад.

Фото: Creativ Studio Heinemann/Globallookpress

Чем опасно испорченное мясо

Симптомы отравления могут быть разными: от рвоты и поноса до температуры. В любом случае лучше сразу обратиться к врачу. Последствия интоксикации могут преследовать человека более двух суток.

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Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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