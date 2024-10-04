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Наука

Немецкие ученые объяснили, почему женщины слепнут чаще, чем мужчины

globallookpress.com
globallookpress.com

Проблемы возникают из-за гормонального фона и особенностей структуры органов зрения

Женщины гораздо чаще страдают от глаукомы и катаракты и чаще слепнут, чем мужчины. Об этом рассказали в Pravda.ru. Причины этого кроются в разнице гормонального баланса и анатомии.

Как это проявляется и в чем различия объяснили немецкие ученые. Женщины больше подвержены слепоте, чем мужчины из-за разного строения и структуры органов зрения и гормонального фона. Женщины в 5 раз больше страдают эндокринной орбитопатией - заболевание при котором глаза выпадают из орбит. Это чаще всего вызвано аутоиммуными заболеваниями щитовидной железы.

Женщины во всем мире чаще болеют глаукомой, которая повышает внутриглазное давление. Она повреждает зрительный нерв и может привести к слепоте. После менопаузы у женщин повышается риск развития катаракты в 2 раза.

Помимо всего прочего у женщин роговица тоньше и чувствительнее, чем у сильной половины человечества. Таким образом женщинам нужно более внимательно относится к глазам и их заболеваниям, так как очень много рисков потерять зрение после 50 лет.

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Источник фото: globallookpress.com Автор: Антон Белов
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