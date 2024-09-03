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Антон Белов Дата рождения: 11-02-1994

Я специализируюсь на научной и технической тематиках, но также пишу статьи на различные социальные и культурные темы. В работе использую аналитический подход к освещению событий и умею находить интересные факты и детали, которые делают статьи особенно привлекательными для читателей.

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