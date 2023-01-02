Общество

Никаких сладостей: чем можно заедать стресс

Чтобы не пришлось садиться на диету.

Каждый переживает стресс по-разному. Кто-то принимает валериану, а кто-то заедает расстройства сладостями. Чтобы не усугубить переживания волнениями по поводу лишних килограммов, лучше выбирать в такой период правильные продукты. О них рассказал портал Lisa.ru.

Авокадо

Этот фрукт содержит омега-3 жирные кислоты и витамины группы В, поэтому при стрессе может быть полезен. Чтобы наесться и поднять себе настроение, можно сделать тосты с авокадо и нежирным мясом.

Фото: Taryn Elliott/Pexels.com

Красная рыба

Богатая омега-3 кислотами красная рыба поможет нормализовать выработку гормона стресса кортизола и улучшить настроение.

Орехи

Орехи дадут организму полезные жиры и цинк. Несмотря на пользу, этот продукт достаточно калорийный, поэтому есть орехи лучше небольшими порциями.

Фото: Yulia Ilina/Pexels.com

Цитрусовые

Витамин С также поспособствует снижению стресса. Поэтому, если после Нового года осталась парочка мандаринов, они-то вам и нужны.

Сложные углеводы

Это в первую очередь крупы, бобовые и злаки. Эти продукты не вызывают привыкания, как, например, сладости, а потому показаны при стрессе.

Фото: Anastasia Belousova/Pexels.com

Шпинат

Шпинат поможет восполнить запасы магния в организме, который в свою очередь помогает справиться с последствиями стресса.

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Источник фото: Pixabay/Pexels.com Автор: Дарья Бегишева
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