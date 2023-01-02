Никаких сладостей: чем можно заедать стресс

Чтобы не пришлось садиться на диету.

Каждый переживает стресс по-разному. Кто-то принимает валериану, а кто-то заедает расстройства сладостями. Чтобы не усугубить переживания волнениями по поводу лишних килограммов, лучше выбирать в такой период правильные продукты. О них рассказал портал Lisa.ru.

Авокадо

Этот фрукт содержит омега-3 жирные кислоты и витамины группы В, поэтому при стрессе может быть полезен. Чтобы наесться и поднять себе настроение, можно сделать тосты с авокадо и нежирным мясом.