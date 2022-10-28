Технологии

Новые смартфоны этой компании заряжаются за 9 минут

У поклонников бренда есть выбор между пятью мощными моделями.

Производительность — важная характеристика современного смартфона. Компания Xiaomi презентовала флагманскую модель со сверхбыстрой зарядкой и еще четыре не менее производительных телефона.

За 9 минут

«Фишкой» презентации стал Redmi Note 12 Discovery Edition. Технически этот телефон во многом похож на Redmi Note 12 Pro+, за исключением зарядки. Смартфон заряжается с мощностью в 210 Вт. Это передовая технология для устройств «среднего класса».

Таким образом, аккумулятор Redmi Note 12 Discovery Edition обладает емкостью в 4300 мАч. Это позволяет получить полный заряд телефона за 9 минут.

Смартфоны Xiaomi
Фото: Goutham Binuraj/Unsplash

Кроме того, высокую производительность обеспечивает процессор Mediatek Dimensity 1080 и оперативная память LPDDR4X.

Что касается внешних характеристик, то смартфон имеет OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма. Селфи-камера делает фото в 16 МП, а основная работает на трех модулях: 200 МП с OIS, 8 МП и 2 МП.

Другие новинки Хiaomi

Одним Redmi Note 12 Discovery Edition модельный ряд не ограничивается. Другими новинками стали Note 12 5G, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ и Note 12 Yibo Edition. Каждый из этих телефонов имеет объемный аккумулятор и быстро заряжается.

Кроме того, Хiaomi оснастила смартфоны одинаковым OLED-дисплеем. Главное различие между новинками заключается в камерах. Например, камера Note 12 Pro имеет объектив 50 Мп Sony, Note 12 5G — 48 Мп. А характеристики камеры Note 12 Pro+ аналогичны флагманской модели.

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Источник фото: Onur Binay/Unsplash Автор: Христина Каранская
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