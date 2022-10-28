У поклонников бренда есть выбор между пятью мощными моделями.

Производительность — важная характеристика современного смартфона. Компания Xiaomi презентовала флагманскую модель со сверхбыстрой зарядкой и еще четыре не менее производительных телефона.

За 9 минут

«Фишкой» презентации стал Redmi Note 12 Discovery Edition. Технически этот телефон во многом похож на Redmi Note 12 Pro+, за исключением зарядки. Смартфон заряжается с мощностью в 210 Вт. Это передовая технология для устройств «среднего класса».

Таким образом, аккумулятор Redmi Note 12 Discovery Edition обладает емкостью в 4300 мАч. Это позволяет получить полный заряд телефона за 9 минут.