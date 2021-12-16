Опасения за Татьяну Тарасову подтвердились: «Вся страна видит, что она на каталке»

Тренер не может ходить.

Поклонники фигурного катания обеспокоены состоянием Татьяны Тарасовой. Напомним, что заслуженный тренер сейчас передвигается с помощью инвалидной коляски. Самый беспристрастный судья «Ледникового периода» даже не появилась на последних записях программы, передает телеграм-канал «Звездач» .



Фигуристка Татьяна Бестемьянова заявила, что легенду спорта беспокоят сильнейшие головные боли, которые не дают ей вести привычный образ жизни.

«Вся страна видит, что она на каталке», — говорит спортсменка.

По словам Бестемьяновой, на прошлой неделе они созванивались, и тренер пожаловалась на самочувствие.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров тоже не стал отрицать, что в жизни Татьяны Анатольевны настали трудные времена. Фигурист подтвердил, что здоровье подводит 74-летнюю Тарасову. По словам Романа, никаких подробностей он не знает.