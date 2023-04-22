Прогулка с собакой может убить: этот вопиющий случай заставит задуматься всех хозяев четвероногих

Вот за что можно поплатиться.

Выгуливая собаку, задумайтесь — всё ли вы делаете правильно. Нарушение одного простого негласного требования может навлечь беду и на питомца, и на вас самих.

Так случилось с жителем Перми. Мужчина вышел на прогулку с животным, но решил не убирать за собакой, когда та сходила в туалет. Это вывело из себя жильца соседнего дома.

Сначала недовольный пермяк отпускал нецензурные комментарии с балкона, а потом выстрелил в мужчину. Один из двух выстрелов попал жертве в глаз. Ему спасло жизнь только то, что пистолет был газовым. Иначе история бы закончилась более трагично.

Разъяренный сосед выбежал из подъезда с газовым пистолетом. От первой пули удалось увернуться, вторая прилетела в цель. Пострадавший не потерял глаз, лечится дома,

— пишет Telegram-канал Ural Mash.

Стрелок немедленно покинул место событий. Сейчас его ищет полиция.



