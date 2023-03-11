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Пакуйте чемоданы: известный актер готов уступить свой дом за копейки

Пентхаус ждет своего счастливчика.

Личный лифт, четыре спальни — и все это ваше. Кто не мечтал пожить как голливудская знаменитость. Все может стать реальностью: американский актер готов уступить свой дом любому.

Пентхаус площадью в 418 «квадратов» расположен на четвертом этаже здания в нью-йоркском боро Бруклине. Там есть три ванные, гараж, терраса на крыше и личный сад с открытой кухней. Сама квартира оформлена в минималистическом стиле, со светлыми стенами и множеством окон.

Здание, построенное примерно в 1925 году, находится в районе Бруклин-Хайтс. С частной террасы на крыше открывается великолепный вид на городской пейзаж.

В аренду апартаменты сдает американский актер и комик Пит Дэвидсон. Он известен по участию в комедийном шоу Saturday Night Live. В месяц за проживание в «холостяцкой берлоге» придется заплатить «всего» 30 тысяч долларов в месяц (или 2,2 миллиона рублей), сообщает таблоид New York Post.

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Источник фото: global look press Автор: Василина Добрецкая
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