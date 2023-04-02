Ваш переезд оплатит государство: есть только одно условие

Власти пошли на вынужденные меры.

Если нашли выгодное предложение по работе в другом городе, можете смело собирать чемоданы и настраиваться на переезд. Государство возьмет все расходы на себя. Есть только одно условие: вакансия должна быть в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Отныне правительство берет на себя расходы сотрудников, переезжающих из одного города в другой в пределах одного региона. Это вынужденная мера, которая должна позволить решить проблему с дефицитом кадров.

Перечень организаций, а также список востребованных профессий смогут утверждать главы регионов. Главное требование — предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом.

Субсидия, которую получают работодатели, равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Такая субсидия выплачивается четыре раза — каждые три месяца после трудоустройства работника,

— сообщает Telegram-канал правительства РФ.